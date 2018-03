Hannover. Im vergangenen Jahr hat das Landeskriminalamt 116 gestohlene Schusswaffen in Niedersachsen registriert. Das waren 23 weniger als 2016 und der tiefste Stand seit zehn Jahren.

Registriert werden sowohl Waffen, die aus verschlossenen Räumen und Schränken gestohlen wurden, als auch Waffen, deren Ablageorte bestimmten Personen zugänglich waren und die daraus abhanden kamen.

Anmeldung im Waffenregister

In den Vorjahren waren die Fallzahlen noch höher: 2015 registrierte das LKA 136 Fälle und damit nur drei weniger als 2016. Eine sehr hohe Zahl gab es mit 163 zudem 2009. 2008 waren es 144. Insgesamt sind dem Innenministerium zufolge landesweit 634 402 erlaubnispflichtige Waffen angemeldet. Dazu gehören etwa Gewehre, Revolver und Pistolen. Sie sind in dem Nationalen Waffenregister (NWR) registriert.

Bundesweit ist die Zahl der als verschwunden gemeldeten Waffen aus Privatbesitz stark gestiegen. So waren Ende Januar 2018 24 531 Waffen als gestohlen oder abhandengekommen registriert. Das entspricht im Vergleich zum Januar 2017 einem Plus von rund 18 Prozent.

Strenge Regeln

Für Kauf, Besitz und Umgang mit Waffen und Munition gelten in Deutschland strenge gesetzliche Regeln. Im NWR sind deshalb seit 1. Januar 2013 Informationen zu Schusswaffen in privatem Besitz gespeichert. Wer eine Waffe legal besitzt, etwa als Jäger oder Sportschütze, muss sich um die sichere Aufbewahrung kümmern. Verschwindet eine Waffe, wirft das Fragen an der Zuverlässigkeit ihres Besitzers auf, was zum Entzug der Waffenerlaubnis führen kann.