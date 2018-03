Hannover/Braunschweig. In Niedersachsen wurden in den vergangenen sechs Monaten Hunderte gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen. Die Mehrheit der Eheleute waren schon vorher eingetragene Lebenspartner.

Seit der Öffnung der Ehe für alle haben Hunderte homosexuelle Paare in Niedersachsen den Bund fürs Leben geschlossen. Die meisten wandelten ihre bestehende eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe um. Das teilten niedersächsische Großstädte der Deutschen Presse-Agentur mit. Die gleichgeschlechtliche Ehe trat am 1. Oktober 2017 in Kraft, jahrzehntelang hatten Schwule und Lesben für sie gekämpft.

In den vergangenen sechs Monaten wurden in Hannover 158 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen. Wie viele der 66 weiblichen und 92 männlichen Paare vorher eingetragene Lebenspartner waren, konnte ein Sprecher der Landeshauptstadt nicht sagen.

In Braunschweig gaben sich seit der Gesetzesänderung 65 Homo-Paare das Ja-Wort, darunter waren 55 Umwandlungen eingetragener Lebenspartnerschaften. 26 Mal heirateten Männer, 39 Mal Frauen, wie die Verwaltung mitteilte.

In Oldenburg traten 86 gleichgeschlechtliche Paare zum zweiten Mal vor den Standesbeamten und wurden Ehe- statt Lebenspartner. Weitere sieben Vermählte hatten vorher keine eingetragene Lebenspartnerschaft. Einem Stadtsprecher zufolge handelte es sich um 49 Männer- und 44 Frauen-Paare.

Weniger heiratslustig waren Schwule und Lesben in Göttingen. Seit Oktober wurden 15 weibliche und 10 männliche Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt. Wie ein Sprecher berichtete, schlossen zudem ein Frauenpaar und zwei Männerpaare die Ehe, ohne vorher Lebenspartner gewesen zu sein. Im gesamten Jahr 2016 waren fünf Lebenspartnerschaften begründet worden.