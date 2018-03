An dieser Abzweigung in einem Wohngebiet in Burgwedel ist die Frau auf offener Straße mit einem Messer niedergestochen worden. Foto: dpa

Hannover. Die junge Frau, die in Burgwedel niedergestochen wurde, ist aus dem Koma erwacht. Die Polizei will sie bald zu dem Angriff befragen. In der Diskussion um Gewaltkriminalität mahnt der niedersächsische Ministerpräsident, die Kirche im Dorf zu lassen.