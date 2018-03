Bremen. Autofahrer brauchen in den nächsten Monaten viel Geduld, auch wenn sie die Bauarbeiten auf der A 1 schon gewohnt sind. Es wird erst einmal nicht besser. Ein Überblick über die Baustellen auf den Autobahnen rund um Bremen und in der Bremer Innenstadt.

Die Stauwarnschilder an der A 1 bei Bremen sind schon fast zur gewohnten Ansicht geworden: Die Großbaustelle zwischen Brinkum und Groß Ippener hatte bereits 2017 zu zahlreichen Staus und Unfällen geführt. Seit Anfang März ist sie weitergewandert, zwischen Bremen-Arsten und Groß Ippener wird nun die Fahrbahn bis voraussichtlich Dezember 2018 saniert. Doch im Laufe des Jahres wird es auch auf anderen Straßen eng. Eine Übersicht über die kommenden und aktuellen Baustellen in und um Bremen. (Weiterlesen: Großbaustelle auf A1 in Stuhr verdoppelt Zahl der Unfälle)

Auf den Autobahnen und Bundesstraßen

A 1 zwischen AS Stuhr bis AS Brinkum: Sanierung der Fahrbahn Richtung Bremen und Osnabrück, Verengung jeweils auf zwei Fahrstreifen, Ende der Maßnahme wahrscheinlich Dezember 2018.

A 293 Stadtautobahn Oldenburg zwischen Oldenburg-Etzhorn und Dreieck Oldenburg-West in beiden Richtungen Dauerbaustelle, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, bis voraussichtlich Ende Dezember 2018.

Bremer Innenstadt

Abriss von Harms am Wall: Beginn voraussichtlich am 3. April 2018, erster Baustellenabschnitt geplant bis 25. Mai 2018, Sperrung Am Wall in Höhe Haus-Nr. 157/159, eine Umleitung ist ausgewiesen, Lieferverkehr frei, einseitig Sperrung des Geh-/Radweges, Sperrung der Herdentorswallstraße vor dem Einmündungsbereich Museumstraße, einseitig Sperrung des Geh-/Radweges, Halteverbot.

