Borkum. Die Nordseeinsel Borkum ist von Mittwoch an von den Niederlanden aus leichter mit der Bahn zu erreichen.

Die aus Groningen kommende Regionalbahn fährt ab dann mehrmals täglich direkt bis zum Fähranleger in Eemshaven, wo das Schiff nach Borkum ablegt. Die bestehende Bahnstrecke wurde dazu um einige Kilometer verlängert und am Fähranleger wurde eine neue Endhaltestelle errichtet. An dem Ausbau beteiligte sich auch das Land Niedersachsen mit 250 000 Euro. Eine Vereinbarung zum Betrieb der Verbindung unterzeichneten neben den niederländischen Partnern auch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Borkum und der Landkreis Leer.