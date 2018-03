348 Menschen in Niedersachsen 2017 an Tuberkulose erkrankt MEC öffnen

Ein Arzt zeigt einen Tuberkulose-Fall anhand eines Röntgenbildes. Foto: dpa

Hannover. Das Landesgesundheitsamt hat im vergangenen Jahr 348 Tuberkulosefälle in Niedersachsen registriert. Das seien weniger als in den zwei vorhergehenden Jahren, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit Blick auf den Welttuberkulosetag am 24. März mit.