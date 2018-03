Bissendorf Weil auf dem Rastplatz Rottkamp an der A30 kurzfristig Schadstellen ausgebessert werden müssen, ist dieser derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Arbeiten sollen im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

„Aus Verkehrssicherheitsgründen müssen die Fahrbahnschäden noch vor dem Wochenende behoben werden“, sagt Cord Lüesse von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Straßenbauarbeiten sollen am Nachmittag beendet sein. In Fahrtrichtung Hannover rechne der Baustellenleiter mit einer Fertigstellung gegen 13 Uhr, in Fahrtrichtung Amsterdam dauern die Arbeiten voraussichtlich bis 15 Uhr.