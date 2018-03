Auf der A 30 wurden am Freitag in beiden Fahrtrichtungen Straßenschäden behoben. Symbolbild: Sebastian Kahnert/dpa

Bissendorf Weil Straßenbauer am Rastplatz Rottkamp an der A 30 bei Bissendorf kurzfristig Schadstellen ausbessern mussten, ist dort am Freitag jeweils ein Fahrstreifen in beiden Richtungen gesperrt worden. Der Verkehr staute sich.