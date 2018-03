Ein spielsüchtiger Kellner hat all sein Geld an einem Automaten im Lokal verzockt, das Gerät daraufhin zertrümmert und das erbeutete Geld in der nächsten Spielhalle ausgegeben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Celle. Ein spielsüchtiger Kellner hat all sein Geld an einem Automaten im Lokal verzockt, das Gerät daraufhin zertrümmert und das erbeutete Geld in der nächsten Spielhalle ausgegeben.