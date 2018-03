Göttingen. Vermummte haben den AfD-Fraktionsmitarbeiter und Landeschef der Jugendorganisation der Partei, Lars Steinke, sowie einen Begleiter in Göttingen angegriffen und leicht verletzt.

Nach Schilderung der Opfer seien sie vor der Auseinandersetzung in der Innenstadt am Dienstagabend von mehreren dunkel gekleideten Personen verfolgt und lautstark als „Scheiß Nazis“ beschimpft worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern sei ergebnislos geblieben. Zwei Frauen, die Steinke und den anderen Mann begleiteten, blieben unverletzt. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach Angaben eines Sprechers der AfD-Landtagsfraktion seien Steinke (25) und sein ein Jahr jüngerer Begleiter von sechs bis sieben Vermummten angegangen worden. „Es fehlt der politische Wille, bei der gewaltbereiten Linken durchzugreifen“, reagierte AfD-Fraktionschefin Dana Guth. „Was bei den Ermittlungen in Göttingen herauskommen wird, wissen wir, nämlich gar nichts.“ Auf der kommenden Fraktionssitzung solle der Übergriff zur Sprache kommen.