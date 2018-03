Während der Kontrollwoche der Polizeidirektion Osnabrück wurden Autofahrer an 170 Orten zwischen Teutoburger Wald und Nordseeküste kontrolliert. Im Fokus standen Gurtmuffel und Handysünder. Symbolfoto: David Ebener

Osnabrück. In der vergangenen Woche kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Osnabrück an rund 170 Orten zwischen Teutoburger Wald und Nordseeküste Autofahrer und deren Verhalten im Straßenverkehr. Fazit der Kontrollwoche: Noch immer gibt es viele Gurtmuffel – und auch Handys werden nach wie vor am Steuer genutzt.