Osnabrück. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hat alle Termine für die kommenden Wochen abgesagt und wird auch über Ostern ausfallen.

Laut Bistum hatte sich der Bischof einer komplizierten Bandscheiben-Operation unterzogen und tritt innerhalb der kommenden Tage eine Reha-Maßnahme an. Demnach soll Bode seinen Dienst seinen Dienst voraussichtlich „in reduziertem Umfang“ ab Ende April wieder aufnehmen. Auch an der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Ingolstadt Ende Februar hatte Bode nicht teilgenommen.

Da der Bischof damit auch über Ostern ausfällt, wird Weihbischof Johannes Wübbe in den feierlichen der Kar- und Ostertage im Dom, insbesondere am Gründonnerstag, in der Osternacht und am Ostersonntag die Leitung übernehmen.