Warum der DWD heute in Niedersachsen vor Sonnenbrand warnt

Für diesen Montag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sonnenbrandgefahr. Soto: Colourbox.de

dpa/cob Hannover. Nach dem Wintereinbruch am Wochenende wird es in den kommenden Tagen in Niedersachsen sonniger und wärmer. Doch für diesen Montag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sonnenbrandgefahr.