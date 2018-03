Eiskalte Nächte: Der Winter kehrt zurück in die Region MEC öffnen

In der Nacht zu Freitag ist mit Schneefall zu rechnen. Symbolbild: Spencer Platt/ Getty Images/ AFP

Osnabrück. Auf die frühlingshaften 15 Grad der vergangenen Woche folgt ein Wintercomeback. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden die kommenden Tage in den Regionen Osnabrück, Emsland und Delmenhorst erneut frostig. Am Wochenende ist mit stürmischen Böen zu rechnen und am Freitag soll es schneien.