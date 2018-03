Langsam geht es bergauf: In Niedersachsen flaut die Grippewelle ab. Foto: imago/photothek

Osnabrück. In Niedersachsen flaut die Grippewelle langsam ab. Der Krankenstand sei aber weiterhin auf hohem Niveau, teilte das Landesgesundheitsamt in Hannover mit. Die Zahl der Grippetoten stieg in der vergangenen Woche auf 32 (Vorwoche 19). Es wurden 2935 Neuerkrankungen (Vorwoche 2451) registriert.