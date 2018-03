In Oldenburg ist am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder gestartet. Symbolfoto: Michael Gründel

Oldenburg. In Oldenburg ist am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder gestartet. Der Fall aus der Wesermarsch hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, da die Polizei erstmals mit einem Opferfoto an die Öffentlichkeit gegangen war.