Die Polizei hat einen 53 Jahre alten Mann in Bremerhaven tot in seiner Wohnung gefunden. Symbolfoto: Michael Gründel

Bremerhaven. Ein 53 Jahre alter Mann ist in Bremerhaven tot in seiner Wohnung gefunden worden. Vor Ort stellte die Feuerwehr Kohlenstoffmonoxid in der Luft fest.