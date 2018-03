Osnabrück. Bei einem Unfall in Neunhaus ist am Dienstagabend eine 65-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Nordhorner Straße musste für Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Nach ersten Informationen der Polizei ist die 65-Jährige gegen 17.45 Uhr mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum an der Nordhorner Straße in Höhe der Keksfabrik Borggreve in Neuenhaus geprallt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Die Nordhorner Straße musste für Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 20.45 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.