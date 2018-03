Hannover. Niedersachsen will einem Medienbericht zufolge nun doch kein landesweites System mit sogenannten Hygienebarometern einführen.

Das sei das Ergebnis der sechsmonatigen Testphase, schreibt die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Montag). „Eine Ausweitung des Hygienebarometers auf ganz Niedersachsen lässt keine neuen Erkenntnisse erwarten, und wir streben es daher nicht an“, sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) dem Blatt.

Die damalige rot-grüne Koalition hatte das Hygienebarometer probeweise in Hannover und Braunschweig eingeführt - Verbraucher sollten damit mehr Informationen über die Zustände in Lebensmittel- und Gastronomiebetrieben erhalten. Doch das Ergebnis sei ernüchternd gewesen, heißt es.

„Tatsächlich besteht bei den Lebensmittelbetrieben und auch bei den Verbrauchern wenig Interesse an der Hygienebeurteilung“, teilte die Stadt Hannover auf „HAZ“-Anfrage mit. „Uns hat in den sechs Monaten der Pilotphase keine Nachfrage eines Verbrauchers erreicht.“ Ähnlich sei die Situation in Braunschweig, zitierte die Zeitung einen Sprecher der Verwaltung.