Trügerische Idylle: Der Klimawandel bedroht die Küsten. Die niedersächsische Landesregierung will zu deren Schutz zügige Maßnahmen ergreifen. Foto: imago

Hannover. Im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels will Niedersachsen den Küstenschutz weiter verstärken. Für Investitionen in diesem Bereich stelle das Land in diesem Jahr erneut 61,6 Millionen bereit, teilte Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) am Freitag in Hannover mit.