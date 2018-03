Friesoythe. Ein holländisches Frachtschiff ist in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg in Seenot geraten.

Der Kapitän war am Donnerstagabend mit seinem Schiff auf dem Küstenkanal unterwegs, als er zunächst zweimal das Ausfallen seines Computers bemerkte, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Kurz darauf sah er aufsteigenden Qualm aus dem vorderen Maschinenraum und stellte dort ein Leck fest. In den Maschinenraum drang Wasser ein, so dass der Kapitän umgehend den Notruf absetzte.

Rund 140 Einsatzkräfte waren laut Angaben der Polizei daraufhin an der Rettung des Frachtschiffs beteiligt, welches schließlich noch zu einer Anlegestelle fahren konnte. Verletzte gab es keine. Die genaue Ursache für das Leck war zunächst unklar. Ein möglicher Zusammenhang mit Treibeis auf dem Kanal sei denkbar, nach ersten Erkenntnissen jedoch noch nicht zu bestätigen, sagte ein Sprecher der Polizei.