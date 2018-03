Hannover. In den anderen norddeutschen Bundesländern ist der Reformationstag als neuer Feiertag bereits beschlossene Sache. In Niedersachsen geht das Gezerre weiter: Die Grünen fordern nun den 8. März als Feiertag. Im Landtag stießen sie damit auf wenig Resonanz.

In der Diskussion um einen neuen Feiertag in Niedersachsen machen sich die Grünen für den internationalen Frauentag am 8. März stark. Man unterstütze den entsprechenden Vorstoß von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD), sagte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel (Grüne) am Donnerstag im Landtag in Hannover. „Über die Hälfte der Niedersachsen sind Frauen.“ Alternativ komme auch der Europatag am 9. Mai infrage. Beide Vorschläge ließen Vertreter anderer Parteien unbeeindruckt.

Niedersachsen strebt im Rahmen einer gemeinsamen norddeutschen Lösung den Reformationstag, den 31. Oktober, an. Zuvor sollen allerdings noch Verbände und gesellschaftliche Gruppen angehört werden. Deswegen kann eine Entscheidung sich noch bis in den Mai hinziehen. Schleswig-Holstein und am gestrigen Mittwoch auch Hamburg haben sich bereits für den Reformationstag entschieden, auch Bremen will den 31. Oktober zum neuen Feiertag machen.

Piel kritisierte das Vorhaben der rot-schwarzen Landesregierung, sich dieser Lösung anzuschließen. „Es gibt jede Menge Tage, die deutlich geeigneter wären als gerade der Reformationstag. Nicht einmal die Hälfte der Menschen in Niedersachsen sind protestantisch.“ Es könne nicht sein, dass die Landesregierung dies mit der evangelischen Kirche kläre, die Bedenken der jüdischen Gemeinden, der Katholiken, der Muslime und der humanistischen Union aber einfach ignoriere.

Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, hatte sich gegen den Reformationstag als neuen Feiertag ausgesprochen. Er verweist auf antisemitische Ausfälle des Kirchenreformators Martin Luther. Er erwarte durch ein Votum für den Reformationstag als neuen Feiertag eine Störung der Beziehungen zwischen Juden und Christen, hatte Fürst der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ gesagt. Die katholische Kirche hatte für den Buß- und Bettag geworben, mit dem alle Religionen etwas anfangen können.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nacke sagte, geschichtlich betrachtet sei die Reformation auch ein Element des Beginns der Aufklärung. „Insofern kann der Reformationstag auch als weltlicher Feiertag betrachtet werden.“ FDP-Fraktionschef Stefan Birkner betonte erneut, seine Partei sei gegen die Einführung eines weiteren Feiertags.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellte klar, er habe im Landtagswahlkampf gesagt, dass er sich den Reformationstag gut als Feiertag vollstellen könne, und er sei von einer Mehrheit der Wähler gewählt worden. „Dass es vernünftig ist, sich mit den anderen norddeutschen Ländern abzustimmen, das wird niemand bestreiten wollen.“ Bereits in der nächsten Kabinettssitzung in der kommenden Woche werde die Landesregierung über einen entsprechenden Gesetzentwurf beraten. Dieser werde dann noch in die Verbandsanhörung gehen. Mit einer Entscheidung des Landtags wird daher nicht vor Mai zu rechnen sein.