In Mannheim testet die Polizei Überwachungskameras, die selbstständig Kriminalität erkennen sollen. Dieses Modell kann sich die CDU auch für Stadien vorstellen. Foto: dpa

Hannover. Nach dem Sieg Bremens gegen die Deutsche Fußball Liga in Sachen Polizeikosten vor Fußballspielen ist die Debatte um Sicherheit vor und in den Stadien neu entbrannt. Die CDU denkt an neue Überwachungstechnik.