Streit um volle Frauenhäuser in Niedersachsen MEC öffnen

Frauenhäuser sollen weiblichen Opfer häuslicher Gewalt helfen. Dass diese zuletzt in Niedersachsen öfter abgewiesen wurden, war nun Thema im Landtag. Foto: dpa

Hannover. Was kann das Land gegen überfüllte Frauenhäuser tun? Viele Parteiien im Parlament sehen Städte und Gemeinden in der Pflicht. Ein Vergleich von AfD-Fraktionschefin Dana Guth sorgte am Mittwoch im Landtag für Empörung.