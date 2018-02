Hannover. Trotz der eisigen Temperaturen melden viele Städte in Niedersachsen, dass sie noch freie Übernachtungsplätze für Obdachlose haben.

In Osnabrück sind 35 der 75 Plätze der Notschlafstelle noch frei. „Bei uns sind im Winter viel mehr Plätze frei als im Sommer“, sagte die Leiterin Soziales der Stadt, Karin Heinrich. „Wenn es so kalt ist, kommen wohl mehr Leute bei Freunden unter.“

Viele Städte und Wohlfahrtsvereine bieten Hilfe an - sie öffnen Bahnstationen oder andere öffentliche Einrichtungen rund um die Uhr oder bieten Obdachlosen warme Mahlzeiten an. In Hannover etwa fährt der Kältebus der Johanniter regelmäßig im Winter durch die Innenstadt und gibt Bedürftigen warmes Essen, Getränke und Kleider.