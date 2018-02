Bahn investiert 490 Millionen Euro in Niedersachsen und Bremen MEC öffnen

Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr die Rekordsumme von 490 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau ihrer Strecken und Bahnhöfe in Niedersachsen und Bremen. Foto: dpa

Hannover. Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr die Rekordsumme von 490 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau ihrer Strecken und Bahnhöfe in Niedersachsen und Bremen.