Der Polizei ist es am Montagabend gelungen, ein entführtes Baby in einer Feriensiedlung in Bad Bentheim zu finden. Symbolfoto: dpa

Bad Bentheim. Die Entführung eines Babys in den Niederlanden hat ein glückliches Ende in Bad Bentheim gefunden. Der Polizei gelang es am Montagabend, das Baby Hannah in einer Feriensiedlung in Bad Bentheim zu finden.