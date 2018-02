Oldenburg. Ein sogenannter „Reichsbürger“ hat in Oldenburg zwei Polizisten verletzt. Der Mann wurde festgenommen uns sitzt jetzt in Haft.

Wie die Polizei Oldenburg mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag, 22. Feburar. Die beiden Beamten des Zentralen Kriminaldienstes seien als Unterstützung zweier Gerichtsvollzieher im Einsatz gewesen. Gegen 10.30 Uhr hatten die Beamten mit den beiden Gerichtsvollzieher des Amtsgerichtes Oldenburg an der Haustür des Mannes im Stadtteil Bloherfelde geklingelt. Bei dem 55-Jährigen, der den Beamten bereits als „Reichsbürger“ bekannt war, sollte eine Eidesstattliche Versicherung eingeholt werden. Im Falle einer Weigerung war die Vollstreckung eines Zivilhaftbefehls vorgesehen.

Polizisten die Treppe heruntergestoßen

Die Mutter des 55-Jährigen öffnete den Beamten und erklärte laut Mitteilung, dass ihr Sohn im Obergeschoss des Hauses noch schlafen würde. Kurz darauf erschien der Mann an der Treppe des Einfamilienhauses und gab an, dass er den Weisungen der Polizei und anderen Amtspersonen nicht Folge leisten würde, da die Gesetze für ihn keine Gültigkeit besäßen. Die beiden Polizeibeamten gingen daraufhin die Treppe hinauf. Der 55-Jährige rannte den beiden jedoch plötzlich entgegen und stieß sie die Treppe hinunter in Richtung Erdgeschoss. Beide Ermittler stürzten und verletzten sich dabei. Ein 30-jähriger Polizeibeamter brach sich bei dem Angriff die Hand und ist vorerst nicht mehr dienstfähig.

55-jähriger Reichsbürger sitzt in Haft

Der 55-Jährige kam selbst ebenfalls am Fuß der Treppe zum Liegen und konnte dort überwältigt werden. Er wurde anschließend in die JVA Oldenburg gebracht. Gegen den Oldenburger wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.