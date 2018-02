Oldenburg. Der Diebstahl von einigen Schokoriegeln in Oldenburg ist am Samstag massiv eskaliert: Der Täter prügelte sich zunächst mit einem Zeugen und bedrohte dann Polizisten mit einem Messer.

Laut Bericht der Polizei hat ein 51-jähriger Zeuge am Samstag gegen 12 Uhr im Verkaufsraum der Tankstelle an der Hundsmühler Straße einen jungen Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere Schokoriegel aus den Regalen genommen hatte und in seine Jacken- und Hosentaschen gesteckt hat. Während der mutmaßliche Dieb auf den Ausgang zuging, informierte der Zeuge die Mitarbeiter der Tankstelle.

Zeugen wollen Dieb aufhalten

Als der Täter die Tankstelle verlassen wollte, stellte sich ihm der 51-Jährige in den Weg. Der Tatverdächtige schlug dem Zeugen daraufhin gegen den Oberkörper und schubste ihn zu Seite. Der 25-jährige Sohn des Opfers beobachtete diese Rangelei von außen und eilte seinem Vater zu Hilfe. Als der Sohn versuchte, den flüchtenden Dieb festzuhalten, riss sich dieser los und stieß auch dem 25-jährigen mehrfach mit der Hand gegen die Brust.

Polizisten kommen zufällig vorbei

Diese Auseinandersetzung konnten schließlich zwei zivile Polizeibeamte beobachten, die gerade das Tankstellengelände betraten. Die beiden Beamten verfolgten den flüchtenden Mann und stellten ihn in der Nähe der Tankstelle in einem Mehrfamilienhaus zur Rede. Der mutmaßliche Dieb bedrohte die Beamten zunächst mit einem Messer, konnte dann aber durch die Beamten überwältigt werden. Gegen den 29-Jährigen Oldenburger wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung ermittelt.