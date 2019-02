Damme. Zehntausende Narren werden sich zum Dammer Carneval 2019 am Sonntag, 24. Februar 2019, um 12:33 Uhr in der Dammer Innenstadt treffen. Hier gibt es Informationen zum Termin und zur Route.

Wann und wo startet der Dammer Carneval 2019?

Der Dammer Carneval gilt als einer der größten Karnevalsumzüge in Norddeutschland.

Der Karnevalsumzug wird seit 1892 eine Woche früher als in den anderen Fastnachtshochburgen gefeiert. Die Narren schlugen damit der Kirche ein Schnippchen, die ausgerechnet für das Rosenmontagswochenende ein „vierzigstündiges Gebet“ angeordnet hatte.

Der Dammer Carneval 2019 startet am Sonntag, 24. Februar 2019, um 12:33 Uhr am Rathaus in Damme. Der Karnevalsumzug zieht sich durch die Dammer Innenstadt und endet in der Wiesenstraße im Bereich zwischen „Lidl“ und „Getränke Dorenkamp“. Die Wiesenstraße wird für die komplette Umzugsauflösung freigehalten und deswegen zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr gesperrt.

Die Route der Karnevalsumzüge beim Dammer Carneval 2019:

Vergangenes Jahr zogen beim Dammer Carneval etwa 9000 aktive Narren über drei Stunden lang durch die Innenstadt und zeigten ihre überwiegend aufwendig gebauten, mit unzähligen Papier- oder Kunststoffrosen geschmückten Motivwagen.

Anzeige Anzeige

(Weiterlesen: Karneval 2019: Warum beginnt Karneval am 11.11.?)

Dammer-Fastnachts-„Heiligabend“ 2019

Bereits einen Tag vor dem Dammer Carneval feiern die Narren den Dammer Fastnachts-„Heiligabend“ am Samstag, 23. Februar 2019 um 20.11 Uhr. Gefeiert wird in allen Festsälen, Festzelten und Festräumen.

Weiterlesen: Alle Termine und Infos zum Karneval in und rund um Osnabrück

Dammer Rosenmontag 2019

Doch auch nach der Dammer Traditions-Fastnacht ist die Stadt noch nicht müde vom Karneval. Am Montag, 25. Februar 2019, um 12.33 Uhr geht es mit dem Dammer Rosenmontag weiter. Dann ziehen die Narren beim Dammer Rosenmontagsumzug 2019 wieder durch die Straßen. Die Narren nehmen dabei die selbe Route wie beim Dammer Carnevalsumzug. Der Dammer Rosenmontagsumzug ist ebenfalls einer der größten in Norddeutschland.

Weiterlesen: Ossensamstag 2019 – Datum, Route und Anreise

Quelle: www.carneval-in-damme.de