Naturschutz 1000 Rotbauchunken in Wolfsburg ausgewildert Von dpa | 29.06.2023, 14:52 Uhr

Der Naturschutzbund hat in Wolfsburg 1000 Rotbauchunken ausgewildert. Es war die dritte und letzte Aussetzung im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojektes, wie der Naturschutzbund (Nabu) am Donnerstag mitteilte. In drei Etappen wurden so nun 2800 Tiere in dem Naturschutzgebiet Barnbruchswiesen und Ilkerbruch ausgesetzt.