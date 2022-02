Sturmtief - Nordseeküste FOTO: Hauke-Christian Dittrich Niedersachsen Wetterdienst: Orkan erreicht gegen Mitternacht Nordseeküste Von dpa | 18.02.2022, 11:03 Uhr | Update vor 13 Std.

Der für die Nacht zu Samstag vorhergesagte Orkan erreicht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegen Mitternacht die Nordseeküste. Dort werden demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern erwartet. In der zweiten Nachthälfte trifft „Zeynep“ auf die Ostseeküste und lässt dann allmählich nach. „Damit ist die Unwettergefahr erst einmal gebannt“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.