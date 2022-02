Meta Janssen-Kucz FOTO: Demy Becker Politik Kritik an Standort für Forschungsstelle Küste am Festland Von dpa | 17.02.2022, 06:19 Uhr | Update am 17.02.2022

Die Forschungsstelle Küste soll umziehen, von ihrem alten Standort auf Norderney ans Festland in Norddeich. An dem Vorhaben und auch an der Wahl des neuen Standortes üben die Grünen im Landtag nun Kritik.