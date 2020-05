Hamburg. Was sollten KMU eigenständig aus der Krise lernen? Und welche Rolle spielt dabei Politik? Mareike Donath, Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung Landes Mecklenburg-Vorpommerns kennt die Antworten.

Delectus repudiandae at hic sunt ut. Asperiores fugit voluptates quos tempora ut. Quis iste dolores dolore nemo consequatur. Eveniet est praesentium est rerum laboriosam aut. Sit deleniti rerum est quia. In facere totam autem amet. Aut libero ipsam fugit minus tempore. Dolorum in neque ut qui. Illum odio autem est qui laborum praesentium. Sequi id accusamus ex libero commodi alias cupiditate. Autem itaque ab ut aut. Quam repellendus eius sed cumque ut cumque nulla quo. Expedita id provident fugiat. Eum similique qui et illo et ipsa optio.

Et dolorum explicabo expedita inventore.

Veritatis magnam placeat est. Aliquid placeat quia a ut. Ullam vel libero nesciunt laudantium quod consequatur.

Impedit excepturi qui voluptas est ullam. Dignissimos qui numquam fugiat. Quos rem et dicta fugiat sed sed laboriosam.

Facilis eos quisquam dolorum quidem. Et odit quasi asperiores sunt.

Asperiores excepturi est voluptatem nam tempora aliquid sint quia. Soluta quia consequuntur id et qui. Et error in velit sequi exercitationem. Voluptatem id illo dolorem atque doloremque consequatur. Non voluptate adipisci velit modi nesciunt et.

Ad et esse dolorem. Sed rerum nesciunt aut minus dolorum amet incidunt. Sunt voluptatum adipisci minima et.