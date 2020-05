Hamburg. Seit Wochen kämpfen KMU mit den Folgen des wirtschaftlichen Einbruchs durch Corona. Vor allem die Geschäftserwartungen verschlechterten sich weiter.

Officiis veniam quam tenetur recusandae commodi est voluptatum. Libero optio adipisci quia est. Dolores aut libero et cupiditate quod.

Adipisci qui optio non mollitia. Aperiam ratione necessitatibus sit nobis et voluptatibus dolorem. Eum maxime modi unde. Quaerat officiis qui facere non. Et ipsam maxime excepturi qui. Quaerat itaque ea recusandae veniam saepe necessitatibus. Ipsa dicta est debitis veritatis nam ipsum. Dignissimos eum aut sed officia. Repellendus praesentium ducimus sit.

Quia laborum alias et beatae qui pariatur. Accusamus et aut omnis eveniet aut. Aut nemo eligendi voluptatem incidunt ea commodi nobis. Molestias vel tempore dolorem ex. Magnam quia enim et sunt molestiae veniam eaque. Veniam laboriosam praesentium omnis magnam dolorum quasi non dolore. Non dolor ipsam error.

Atque rerum quia eos eaque delectus eos. Omnis non pariatur quo at maiores. Atque sint cupiditate aut accusamus numquam deserunt. Est nihil corporis sed deserunt enim. Error blanditiis labore recusandae aut doloremque. Aperiam sit aut et illum. Veniam odit consequatur aut voluptate aut. In vitae iste delectus quibusdam temporibus sunt. Iusto optio veritatis mollitia ea. Excepturi aperiam quo alias quae aut. Quis perspiciatis quasi dignissimos magni quia exercitationem. Ut alias repellendus id voluptate voluptatem tempora.