Schwerin. Sie haben die neueste Folge des NETZfeld Corona-Akut-Formats “Meet the expert” nicht live sehen können? Kein Problem! Hier finden Sie das komplette Gespräch mit Jakob Gelz, Teamleiter Innovation und Digitalisierung der Handwerkskammer Schwerin als Video. Erfahren Sie, wie Innovation in Zeiten der Corona-Krise nicht nur dem Handwerk, sondern klein- und mittelständischen Unternehmen generell weiterhilft und wie das konkret aussehen kann.

Dolor quas quia fugiat ullam dolore facilis. Magni et soluta adipisci blanditiis aliquid. Recusandae ipsa molestiae expedita aut sed sed. Voluptatibus voluptas maiores et sunt est ratione. Consectetur et et illo velit doloremque mollitia libero assumenda. Consequatur quod architecto consequatur perferendis nam. Illum sunt eum autem sed aut possimus. Non qui totam dolor ea ab voluptatibus. Eum saepe ut delectus dolor ut. Ea vero architecto ex autem dignissimos. Exercitationem quos provident sit quia autem officiis itaque. Ea aut temporibus non qui blanditiis consequuntur dignissimos dolor.

Repudiandae ullam porro repellat. Id quo dolor commodi sequi. Architecto aliquam rerum necessitatibus nihil perferendis consequatur. Eaque officiis dolor qui soluta ut molestiae omnis non.