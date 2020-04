Jakob Gelz ist IT Berater und leitet bei der Handwerkskammer Schwerin das Team für Digitalisierungs- und Innovationsberatung. (Foto: Handwerkskammer Schwerin)

Osnabrück. In der neuen Folge von "Corona-Akut: Meet the expert” steht der Teamleiter der Digitalisierungs- und Innovationsberatung der Handwerkskammer Schwerin Rede und Antwort. Erfahren Sie, welche Rolle Innovation in der Krise für klein und mittelständische Betriebe spielt.