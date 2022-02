Ein NFT ist - ganz vereinfach gesagt - auch nur ein Echtheitszertifikat für ein digitales Gut. FOTO: dpa/Kalaene Die besten Krypto-Marktplätze Wo Du NFTs kaufen kannst - und was Du dabei beachten solltest Von Yannick Kitzinger | 25.02.2022, 08:28 Uhr

Nach Bitcoin und Co. sind NFTs das nächste große Ding auf dem Krypto-Markt. Doch wie kommt man eigentlich an so einen einzigartigen Token? Wir zeigen Dir die großen Marktplätze und ihre Besonderheiten.