Foto: Asterfolio / Unsplash
Simpler Trick WhatsApp: So einfach kannst Du gelöschte Nachrichten lesen
Von Laura Cäcilia Wolfert | 22.11.2022, 14:55 Uhr

Wer auf WhatsApp einen Text an die falsche Person schickt, kann diesen zurückrufen. Allerdings steht dann „Diese Nachricht wurde gelöscht“ im Chat. Was hatte der Absender zu verbergen? So findest Du es heraus.