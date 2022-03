Kristina Lunz ist Mitbegründerin des Centre for Feminist Foreign Policy. FOTO: F. Castro Expertin Kristina Lunz im Interview Warum feministische Außenpolitik das Leben jedes Menschen bereichern würde Von Julia Wadle | 30.03.2022, 06:21 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock will eine feministische Außenpolitik betreiben. Was das bedeutet und warum man das Patriachat zum Wohle aller zerstören sollte, erklärt Kristina Lunz vom „Centre for Feminist Foreign Policy“.