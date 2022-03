Wer sich tagtäglich über die Geschehnisse in der Welt informiert, kann sich schnell überfordert fühlen. FOTO: imago images/Cavan Images Krisenzeiten bewältigen Fünf Tipps, wie Du besser mit negativen Nachrichten umgehst Von Fiona Lechner | 17.03.2022, 16:10 Uhr

In einer Gesellschaft, in der eine Krise die nächste jagt, sind schlechte Nachrichten in den Medien nicht zu vermeiden. Das kann belastend sein. Fünf Tipps, wie Du besser mit negativer Berichterstattung umgehen und Dich auch mal davon distanzieren kannst.