Logo NEO Dezember ist Schlussmach-Zeit Trennung vor Weihnachten: Warum zum Fest der Liebe so viele Beziehungen scheitern Von Yannick Kitzinger | 12.12.2022, 11:29 Uhr

So besinnlich die Vorweihnachtszeit auch sein mag – sie ist auch die Zeit, in der die meisten Beziehungen zu Bruch gehen. #neo erklärt, warum das so ist und wie Du der Beziehungsfalle entgehen kannst.