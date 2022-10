Auch Alkohol und Feiern gehört zur Orientierungswoche. Symbolfoto: Jan Woitas / dpa up-down up-down Logo NEO Ärger zum Semesterstart „Haue fünf Frauen auf den Hintern“: Sexismus-Vorfall bei Ersti-Woche der Uni Bielefeld Von Yannick Kitzinger | 19.10.2022, 13:52 Uhr

Das Semester an der Uni Bielefeld hat mit einem Sexismus-Skandal begonnen. In der Orientierungswoche sollten Erstis einige fragwürdige Aufgaben erledigen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art an Hochschulen.