Ein ukrainischer Soldat an der Trennlinie zwischen dem von der Ukraine und dem von pro-russischen Separatisten gehaltenen Gebiet in der Ostukraine. FOTO: dpa/Evgeniy Maloletka/AP Russische Invasion Krieg in der Ukraine: Worum geht es eigentlich und was bedeutet er für uns? und | 24.02.2022, 12:20 Uhr | Update vor 1 Std. Von Yannick Kitzinger dpa | 24.02.2022, 12:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Der Konflikt, der schon seit 2013 brodelt, ist damit endgültig eskaliert. Doch was steckt eigentlich dahinter? Und wie wirkt sich die Krise auf unser Leben aus?