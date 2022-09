Einmal fühlen wie ein Mitglied der Königsfamilie? Zumindest für den Namen musst Du nicht allzu weit in die Tasche greifen. Foto: imago images/Cavan Images up-down up-down Lord, Gräfin oder lieber Baron? Adelstitel aus dem Onlineshop: Wie man für nur 20 Euro zum Royal wird Von Yannick Kitzinger | 14.09.2021, 15:53 Uhr | Update vor 9 Min.

Zahlreiche Anbieter verkaufen in Onlineshops und auf Ebay Adelstitel und versprechen damit gesellschaftliche Vorteile. Doch so einfach ist der Weg in die High Society dann doch nicht.