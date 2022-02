Christian Lindner, Annalena Baerbock und Olaf Scholz: Was und wer ist ihnen privat wichtig? (Symbolbild) FOTO: dpa (3)/Britta Pedersen; Bernd von Jutrczenka; Kay Nietfeld Instagramkanäle unter der Lupe Welche privaten Infos Spitzenpolitiker auf Instagram teilen Von Julia Wadle | 22.02.2022, 10:17 Uhr

Auf Instagram geben Politiker Einblicke in ihre Arbeit, ihre Projekte und manchmal auch in ihr Privatleben. Was Lindner, Baerbock, Scholz, Söder, Lauterbach, Habeck und Merz an privaten Informationen teilen.