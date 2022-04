#popsalon2022 So war der Donnerstag FOTO: Swaantje Hehmann Der erste Tag in Bildern Club-Festival Popsalon 2022 in Osnabrück gestartet - Thees Uhlmann eröffnet im Rosenhof Von Benjamin Beutler | 08.04.2022, 07:11 Uhr

Am Donnerstag ist der Popsalon in Osnabrück gestartet. Eröffnet wurde das Club-Festival von Thees Uhlmann und Band im Rosenhof. Über den Abend gab es außerdem in der Kleinen Freiheit, im Haus der Jugend und in der Lagerhalle Live-Musik. Unsere Fotografin Swaantje Hehmann war mit der Kamera unterwegs.