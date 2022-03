Ukraine Konflikt - Berlin FOTO: dpa Offener Brief von Bürgerbewegung Luisa Neubauer und Rezo fordern: Stoppt den Import von russischem Öl und Gas! Von Laura Wolfert | 09.03.2022, 14:43 Uhr | 1 Leserkommentar

Der Verein Campact fordert in einem offenen Brief, den Import für Öl, Gas und Kohle aus Russland zu beenden. Wie viel Geld zahlt Deutschland täglich an Russland und was passiert, wenn der Import gestoppt wird?