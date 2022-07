Ob es schwerer wird, Freunde zu finden, wenn der Anteil an jungen Menschen immer weiter sinkt? (Symbolbild) FOTO: Unsplash/Toa Heftiba (Symbolbild) up-down up-down Logo NEO So ist es in Norddeutschland Wo sind alle? So wenige junge Menschen wie noch nie in Deutschland und | 25.07.2022, 11:28 Uhr Von Julia Wadle afp | 25.07.2022, 11:28 Uhr

Kein Wunder, dass wir ständig in der Politik überhört werden: Der Anteil an jungen Menschen schrumpft. Welches Bundesland die höchste Quote an jungen Menschen hat.