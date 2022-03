Jeans haben die meisten im Kleiderschrank. Wofür ist die kleine Tasche auf der Vorderseite? FOTO: imago images/CHROMORANGE Hättest Du’s gewusst? Dafür ist die kleine Tasche an Deiner Jeans eigentlich gedacht Von Anneke Mayra Petersen | 15.03.2022, 11:01 Uhr

Kaum ein Kleidungsstück ist so vielseitig und beliebt wie die Jeans. Besonders praktisch: In den Hosentaschen lässt sich allerlei Kleinkram verstauen. Aber welchen Zweck erfüllt das winzige Täschchen, dass sich an vielen Jeans befindet?